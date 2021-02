Gesundheit : Astrazeneca: Behörde hofft auf Entspannung der Impfsituation

Die Hamburger Gesundheitsbehörde hofft aufgrund angekündigter größerer Liefermengen des Impfstoffs von Astrazeneca auf eine Entspannung der Situation.

Hamburg | Noch für diesen Monat sei in drei Tranchen die Lieferung von insgesamt 38 400 Impfdosen nach Hamburg avisiert, sagte Behördensprecher Martin Helfrich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Anfang März würden weitere 33 600 Impfdosen in der Stadt er...

