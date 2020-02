Verkehr : Asphaltschaden im Elbtunnel: Verkehrschaos auf der A7

Avatar_shz von dpa

27. Februar 2020, 15:36 Uhr

Wegen eines Asphaltschadens im Elbtunnel hat sich der Verkehr am Donnerstagmorgen auf der A7 über 20 Kilometer gestaut. Den gesamten Tag über sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, teilte die Polizei mit. Bei dem Schaden handle es sich um vier bis fünf Zentimeter tiefe Risse in der Fahrbahn, die nicht überfahren werden können, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer. Abgesackt sei die Fahrbahn nicht. Die Reparaturmaßnahmen in einer Röhre sollen in der Nacht stattfinden und die Spur ab Freitagfrüh wieder befahrbar sein.