Notfälle : Asbest in Hamburger Feuerwache: Umzug in Kaserne

Avatar_shz von dpa

29. Februar 2020, 10:09 Uhr

Die Wache der Berufsfeuerwehr in Hamburg-Osdorf ist am Freitagabend wegen Asbestbelastung geschlossen worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kommen die rund 150 Einsatzkräfte mit ihrer Ausrüstung und ihren Fahrzeugen vorerst auf dem Gelände einer Kaserne in der Nähe unter. Die am Abend geschlossene Feuerwache werde derzeit saniert und umgebaut, hieß es weiter. Dabei stellten Fachleute die Belastung mit dem stark gesundheitsschädlichen Schadstoff fest.