Krankheiten : Arztruf wegen Corona überlastet: Nur wichtige Fälle melden

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat an die Bürger appelliert, sich nur in begründeten Fällen an den Arztruf 116117 zu wenden. Die Hotline sei sehr stark ausgelastet, sagte Tschentscher am Dienstag. «Wir müssen darum bitten, dass man wirklich sich nur meldet, wenn es bestimmte Situationen gibt, in denen man etwas zu entscheiden hat und auch diese Beratung braucht.»

Avatar_shz von dpa

17. März 2020, 15:16 Uhr

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) ergänzte, nur Menschen mit Grippe-Symptomen, Rückkehrer aus Risikogebieten und Kontaktpersonen von Infizierten sollten sich an die Hotline wenden. Viele Anrufer hätten diesen Hintergrund aber nicht. Prüfer-Storcks betonte: «Solidarität in diesen Zeiten heißt auch, dass man nicht unbegründet medizinische Versorgungskapazitäten in Anspruch nimmt.»

In Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung solle das Personal für die Hotline und die Tests aufgestockt werden. Die Senatorin rief Medizinstudenten und pensionierte Ärzte auf, den Gesundheitsämtern etwa bei der Rückverfolgung von Kontakten Infizierter und beim Arztruf zu helfen.