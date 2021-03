Gesundheit : Arztpraxen sollen vom 6. April an impfen

Arztpraxen in Schleswig-Holstein sollen sich ab 6. April an Corona-Schutzimpfungen beteiligen.

Kiel | Das teilte das Gesundheitsministerium in Kiel am Dienstag mit. In rund 1500 Praxen sollen zunächst besonders immobile Patienten geimpft werden. Die Impfungen sollten so schnell wie möglich ins Regelsystem überführt werden, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mit. „Allerdings werden wir die Vorteile dieses flexiblen Systems erst ausschöpfen kö...

