Gesundheit : Arzt bestimmt Zeitpunkt der Zweitimpfung bei Astrazeneca

Den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung mit dem Stoff von Astrazeneca legt der Arzt in Absprache mit dem zu Impfenden individuell fest.

Kiel | Dies stellte das Gesundheitsministerium in Kiel am Freitag klar. Zugelassen ist ein Zeitraum zwischen vier und zwölf Wochen. Nach der derzeitigen Studienlage erhöhe sich die nachgewiesene Wirksamkeit bei einem längeren Intervall, erläuterte das Ministerium. Andererseits lägen dann die Zweitimpfung und damit ein umfassenderer Schutz weiter in der Zukun...

