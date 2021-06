Forschung : Arved Fuchs zu Forschungsfahrt in Nordatlantik aufgebrochen

Arved Fuchs hat sich im Laufe von Jahrzehnten vom Extremsportler zum renommierten Klima- und Meeresschützer entwickelt. Seine Expeditionen sollen vor allem Aufmerksamkeit auf diese Themen lenken. Nun startet er wieder zu einer langen Tour mit seinem Segelschiff.

Kiel | Polarforscher Arved Fuchs ist mit seiner Besatzung auf dem Segelschiff „Dagmar Aaen“ zu einer monatelangen Forschungsreise in den Nordatlantik aufgebrochen. Der 1931 in Dänemark gebaute frühere Fischkutter verließ den Kieler Hafen am Donnerstag und wurde dabei zunächst von mehreren Booten begleitet. Auch auf der vierten Etappe seiner „Ocean Change“...

