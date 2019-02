Tiere : Arktische Singvögel machen «Winterurlaub»

von dpa

16. Februar 2019, 09:57 Uhr

Arktische Singvögel machen zurzeit «Winterurlaub» in Schleswig-Holstein. Passionierte Vogelbeobachter kommen daher in diesen Wochen an die Nordsee, um die seltenen Besucher zu sehen. Naturschützer organisieren für die Hobby-Ornithologen spezielle Touren. So können auch ungeübte Beobachter unter Anleitung die kleinen Vögel entdecken. Das Wattenmeer gilt nach Angaben der Nationalparkverwaltung als vogelreichstes Gebiet Mitteleuropas. Als Drehscheibe des Vogelzugs hat das Gebiet aus Wattflächen mit Rinnen und Prielen, mit Sandbänken, Dünen und Salzwiesen eine existenzielle Bedeutung für die Zugvögel.