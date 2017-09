Archäologie : Archäologen ziehen Bilanz der Ausgrabungen in Haithabu

Die Spurensuche im Gräberfeld war erfolgreich: Mehrere tausend Funde haben Archäologen in den vergangenen sechs Monaten bei Ausgrabungen in der ehemaligen Wikingerstätte Haithabu bei Schleswig gemacht. Der leitende Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Claus von Carnap-Bornheim, zog am Dienstag eine positive Bilanz. Er wisse, dass Haithbau quasi «archäologisch kontaminiert» sei und es keine Stelle gebe, an der nichts gefunden werde. Aber dass die Funde so großartig sein würden, habe er nicht erwartet. So kamen etwa Goldanhänger und kleine Perlen, aber auch viele Sargnägel zum Vorschein.