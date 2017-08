Arbeitsmarkt : Arbeitslosenzahlen in Schleswig-Holstein gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im August im Vergleich zum Juli um 2900 auf 93 900 gestiegen. Im Vergleich zum August vergangenen Jahres sei allerdings ein leichter Rückgang um 430 gemeldete Arbeitslose oder 0,5 Prozent zu verzeichnen, teilte die Arbeitagentur Nord am Donnerstag in Kiel mit. Die Arbeitslosenquote liege bei 6,1 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 6,2 Prozent. Die insgesamt robuste und stabile Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt seit Anfang des Jahres setze sich fort, sagte Thomas Letixerant, stellvertretender Chef der Arbeitsagentur im Norden. Er rechne damit, dass im September - im Rahmen der typischen «Herbstbelebung» - die Arbeitslosenzahlen wieder zurückgehen werden.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 10:04 Uhr