Arbeitsmarkt : Arbeitsagenturen werben für Einstellung von Behinderten

Tausende Menschen mit Behinderung sind in Schleswig-Holstein arbeitslos, obwohl sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur haben im Land derzeit 4700 Menschen mit Handicap keinen festen Job. Mehr als die Hälfte davon habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Von Montag an wollen die Arbeitsagenturen und Jobcenter bundesweit eine Woche lang besonders auf die Situation der Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt hinweisen.

von dpa

01. Dezember 2018, 12:04 Uhr

Aus Sicht der Arbeitsagentur müssen Menschen mit Handicap noch immer gegen Vorbehalte und Vorurteile ankämpfen, die sich negativ auf ihre Beschäftigungschancen auswirken. Auch angesichts des bestehenden oder drohenden Mangels an Fachkräften sollten Betriebe noch mehr bereit sein, engagierten Bewerbern mit Behinderung eine Chance zu geben, hatte die Regionaldirektorin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, bei der Ankündigung der Aktionswoche appelliert.