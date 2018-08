Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur legt August-Zahlen für Hamburg vor

von dpa

30. August 2018, 03:15 Uhr

Zwei Wochen nach Ende der Schulferien in Hamburg legt die Agentur für Arbeit am heutigen Donnerstag die Arbeitslosenzahl für August vor. Im Juli hatte nach Angaben der Agentur die Urlaubszeit zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Stadt geführt. 65 944 Arbeitslose waren gemeldet - 2139 oder 3,4 Prozent mehr als im Juni. Gegenüber dem Juli des Vorjahres sank die Arbeitslosigkeit jedoch um 5,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 6,3 Prozent - 0,2 Punkte höher als im Vormonat, jedoch 0,5 Punkte unter dem Wert von Juli 2017. Der saisonale Anstieg der Zahl der Arbeitslosen hatte jedoch keinen negativen Effekt auf die Gesamtbeschäftigung, die mit 975 400 Frauen und Männern in sozialversicherungspflichtigen Jobs einen Höchstwert erreichte.