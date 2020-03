Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur informiert über März-Zahlen und Kurzarbeit

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt heute ihre aktuellen Zahlen für den Monat März vor. Die aktuelle Corona-Krise dürfte sich in der offiziellen Statistik noch nicht sehr stark niederschlagen, da Gastronomie und Einzelhandel erst Mitte des Monats heruntergefahren wurden. Dieser Effekt wird sich erst im April in der Arbeitsmarktbilanz bemerkbar machen. Zuletzt waren 67 710 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet; das entspricht einer Quote von 6,4 Prozent.

Avatar_shz von dpa

31. März 2020, 03:30 Uhr

Agenturchef Sönke Fock will allerdings am Nachmittag auch darüber informieren, wie sich die Anträge auf Kurzarbeit entwickelt haben. Zuletzt hatte die Arbeitsagentur vor einer Woche von 3000 betroffenen Arbeitnehmern in Hamburg gesprochen, doch dürfte diese Zahl mittlerweile weit höher ausfallen.