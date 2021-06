Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für Mai bekannt

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für den Mai vor. Im April hatten sich in der Hansestadt die übliche Frühlingsbelebung und die Folgen der Corona-Pandemie fast aufgehoben, so dass die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat nur um 337 oder 0,4 Prozent auf 85 780 gefallen war.

Hamburg | Die Arbeitslosenquote blieb wie im März bei 8,0 Prozent, lag aber 0,7 Punkte über dem Wert von vor einem Jahr. ...

