Arbeitsmarkt : Arbeitsagentur: 7600 freie Ausbildungsstellen in Hamburg

Es gibt in Hamburg noch 7600 freie Ausbildungsstellen zum Herbst 2021.

Hamburg | Davon sind 4162 Lehrstellen, wie die Agentur für Arbeit am Montag mitteilte. „Die Auswahl ist vielfältig: Hamburger Unternehmen bilden in über 300 verschiedenen Berufen aus: Technik, Gesundheit, Öffentlicher Dienst, Handwerk, Industrie oder kaufmännische Berufe“, heißt es in der Mitteilung. „Alle jungen Menschen in Hamburg sollen eine gute Perspektive...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.