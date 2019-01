Kriminalität : Apotheker stirbt nach Gewaltverbrechen: Täter weiter unklar

Ein Apotheker wird blutüberströmt in einer Hamburger Fußgängerzone gefunden und stirbt im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach dem Täter. Den dritten Tag in Folge sind Beamte am Tatort, um zu ermitteln und Spuren zu sichern.

17. Januar 2019, 17:12 Uhr

Nach dem Tod des 48 Jahre alten Apothekers wegen eines Gewaltverbrechens im Hamburger Stadtteil Harburg fehlt weiterhin eine konkrete Spur vom Täter. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagnachmittag. Am dritten Tag in Folge waren Beamte am Tatort. Dieses Mal war ein Personenspürhund im Einsatz. Zuvor waren bereits verschiedene Gegenstände gefunden worden. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» war auch ein Beil darunter, das als mögliche Tatwaffe in Frage kam.

Auch Kleidungsstücke wurden gefunden, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Vereinzelt waren auch Hinweise eingegangen, wie die Polizeisprecherin weiter mitteilte. Die Ermittlungen dauerten jedoch an und die Hintergründe des Vorfalls waren weiter unklar.

Der Apotheker leitete einen Verein, der sich in der humanitären Hilfe für Syrien engagierte. Nach eigenen Angaben lieferte dieser unter anderem Krankenwagen in das Bürgerkriegsland. «Er war nicht nur in der humanitären Hilfe für Syrien engagiert, sondern unterstützte auch Geflüchtete bei der Integration in Harburg», sagte der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Kazim Abaci. Abaci hatte 2015 zusammen mit dem Apotheker an einer internationalen Konferenz des Vereins in Hamburg teilgenommen.

Der 48-Jährige war am Dienstagabend von Passanten schwer verletzt und blutüberströmt in der Fußgängerzone Lüneburger Straße gefunden worden. Trotz schwerster Verletzungen an Kopf und Oberkörper sei er zunächst noch bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar gewesen. Unter Reanimationsbedingungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.