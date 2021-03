Gesundheit : AOK: Mehr Kinderpflege-Krankengeld beantragt

Die Nachfrage nach Kinderpflege-Krankengeld ist nach Angaben der AOK Nordwest in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen.

Kiel | In den ersten beiden Monaten des Jahres hätten mehr als 16 800 Mitglieder die Leistung beantragt, 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Krankenkasse am Mittwoch mit. Dabei seien mehr als 81 000 Tage Kinderpflege-Krankengeld beantragt worden. Das sei mehr als doppelt so viel wie im Januar und Februar 2020. Hintergrund ist nach Angaben...

