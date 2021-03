Gesundheit : AOK: Körperliche und seelische Belastungen nehmen zu

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Hamburger nach Zahlen der AOK häufiger wegen körperlicher und seelischer Belastungen krankgeschrieben.

Hamburg | Im vergangenen Jahr seien die Ausfallzeiten wegen Rückenschmerzen um 15,5 Prozent und wegen Schulterproblemen sogar um 30,2 Prozent gestiegen, teilte die AOK Rheinland/Hamburg am Montag mit. Deutliche Zunahmen verzeichnete die Krankenkasse auch bei Angststörungen (plus 25,6 Prozent) und bei Schlafstörungen (plus 24,4 Prozent). Weniger stark erhöhten s...

