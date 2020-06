Arbeitsmarkt : Anstieg der Arbeitslosigkeit in Hamburg erwartet

Avatar_shz von dpa

03. Juni 2020, 01:44 Uhr

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt heute ihren Monatsbericht über die Entwicklung des Arbeitsmarkts im Mai vor. Die Arbeitslosigkeit dürfte nochmals in die Höhe gehen, weil die Daten den Stand von Mitte des Monats widerspiegeln, als die ersten Lockerungen der Corona-Auflagen gerade erst in Kraft getreten waren. Im April hatte der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Arbeitslosigkeit in Hamburg auf den höchsten Stand seit zehn Jahren getrieben. 77 518 Hamburgerinnen und Hamburger waren arbeitslos gemeldet. Das waren fast 11 000 oder 16,5 Prozent mehr als im März. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um einen Prozentpunkt auf 7,3 Prozent.