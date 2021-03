Wahlen : Annen als SPD-Bundestagskandidat für Eimsbüttel bestätigt

Der Hamburger SPD-Politiker Niels Annen ist von seiner Partei erneut als Kandidat für die kommende Bundestagswahl bestätigt worden.

Hamburg | 97,7 Prozent der 88 Delegierten hätten per Briefwahl für ihn gestimmt, teilte die SPD am Freitag in Hamburg mit. Zuvor hatte er bei der Online-Abstimmung auf der digitalen Nominierungskonferenz rund 96 Delegierten ihre Stimme an Annen geben. Mit der Briefwahl im Nachgang wird das Ergebnis nun formal bestätigt. Sein Ziel sei es nun, bei der Wahl das...

