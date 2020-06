Notfälle : Angebliche Geiselnahme: SEK-Einsatz in Hamburg-Wilhelmsburg

Wegen einer vermuteten Geiselnahme hat es in Hamburg-Wilhelmsburg am Sonntagabend einen größeren Einsatz der Polizei gegeben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend sagte. Eine Geiselnahme habe am Ende nicht vorgelegen.

21. Juni 2020, 21:52 Uhr

Zeugen hatten demnach die Polizei alarmiert und berichtet, dass sie einen Mann mit einer Langwaffe vor einem Mehrfamilienhaus gesehen hätten. Es hat laut den Angaben des Sprechers so ausgesehen, dass er eine Familie mit der Waffe gedrängt habe, in das Haus zu gehen. Die Polizei zog ein Spezialeinsatzkommando hinzu.

Nach einem Beschluss der Staatsanwaltschaft sei die Polizei in das Haus gegangen - dort sei der Mann allein in einer Wohnung angetroffen worden, sagte der Sprecher weiter. Er hatte nach ersten Ermittlungen eine sogenannte Anscheinswaffe bei sich, also eine Attrappe, mit der niemand verletzt werden konnte. Gegen den Mann wird nun ermittelt.