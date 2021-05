Fußball : Anfang hofft: Darmstadt gewinnt, Kiel steigt auf

Bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte im Kieler Holstein-Stadion will Markus Anfang nicht zum Partykiller werden.

Kiel | Der 46-Jährige strebt mit Darmstadt 98 zwar einen Sieg zum Abschluss der 2. Fußball-Bundesliga an, will seinem früheren Verein den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga aber nicht vermasseln. „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte: Wir gewinnen – und Holstein Kiel steigt trotzdem auf“, sagte der Coach den „Kieler Nachrichten“ (Freitag) vor dem Saisonfin...

