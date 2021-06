Soziales : Andrang bei Schuldnerberatungsstellen im Norden wird größer

Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie hat sich die Nachfrage nach Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein in den vergangenen Monaten deutlich erhöht.

Rendsburg | Die Zahl der wegen der Corona-Krise überschuldeten Haushalte werde im Laufe des Jahres weiter zunehmen, ist die Koordinierungsstelle Schuldnerberatung im nördlichsten Bundesland überzeugt. „Jetzt ist das eingetreten, was wir schon länger befürchtet hatten“, teilte Martin Buhmann-Küllig von der Diakonie am Montag mit. In den vergangenen Wochen hätte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.