Verkehr : Analyse: Pendler in Hamburg verlieren weniger Zeit im Stau

Im Corona-Jahr 2020 haben Pendler in Hamburg deutlich weniger Zeit in Staus und zähflüssigem Verkehr verloren.

München | Wer in der Hansestadt mit dem Auto zur Arbeit fuhr, musste im Schnitt mit 33 Stunden Zeitverlust im Vergleich zu freien Straßen rechnen. Im Jahr zuvor waren es noch 48 Stunden. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix hervor. Hamburg belegt damit wie im Vorjahr Platz vier. Autofahrer in München trifft...

