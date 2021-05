Tourismus : An der inneren Lübecker Bucht sind wieder Gäste willkommen

Der Tourismus an der Lübecker Bucht darf wieder in Schwung kommen. Unter strengen Bedingungen haben Hotels, Campingplätze und Restaurants wieder geöffnet. Der Hansapark in Sierksdorf bleibt allerdings noch zu.

Scharbeutz | Nach monatelanger Zwangspause nimmt der Tourismus an der inneren Lübecker Bucht wieder Fahrt auf. In Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt sind von Sonnabend an Hotels, Restaurants, Campingplätze und Freizeiteinrichtungen wieder geöffnet - unter strengen Hygieneauflagen. Dadurch solle soweit wie möglich verhindert werden, dass infiz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.