International : Amtsgericht Hamburg stellt seine G20-Außenstelle vor

Sollte es vor oder während des G20-Gipfels zu größeren Ausschreitungen kommen, kann die Polizei bis zu 400 Festgenommene in einer Gefangenensammelstelle in Hamburg-Harburg unterbringen. Da niemand längere Zeit ohne richterliche Anordnung festgehalten werden darf, hat das Amtsgericht in unmittelbarer Nähe eine Außenstelle eingerichtet. In den Containern sollen Richter möglichst schnell entscheiden, ob ein Haftbefehl erlassen oder nur eine Ingewahrsamnahme von maximal zehn Tagen angeordnet wird. Anderenfalls müssen die Festgenommenen schnell wieder freigelassen werden.