Notfälle : Amerikanische Fliegerbombe entdeckt: Autobahn wird gesperrt

Eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe ist am Mittwoch in Hamburg am Moorburger Elbdeich entdeckt worden.

Hamburg | Zur Entschärfung um 17.00 Uhr müsse die Autobahn 7 gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Bombe war in fünf Metern Tiefe gefunden worden. Das Gebiet ist laut Feuerwehr kaum besiedelt. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet. ...

