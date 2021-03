Gesundheit : Am Samstag zusätzliche Impftermine im Norden verfügbar

Schleswig-Holstein gibt an diesem Samstag 16 800 weitere Corona-Impftermine für Online-Buchungen frei.

Kiel | Die Termine werden ab 11.00 Uhr unter www.impfen-sh.de eingestellt, wie das Gesundheitsministerium am Freitag ankündigte. Damit könnten die Kapazitäten leicht erhöht werden bei Nachmittagsterminen in den Zentren Bad Schwartau, Bad Oldesloe, Gettorf, Norderbrarup und Prisdorf - jeweils mit dem Biontech-Impfstoff - sowie in Elmshorn mit dem Moderna-Impf...

