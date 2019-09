International : Alyona alyona gewinnt «Anchor»-Award als beste Newcomerin

Die ukrainische Rapperin alyona alyona hat am Samstagabend beim Reeperbahn-Festival den «Anchor»-Award als beste Newcomerin gewonnen. Die kraftvollen Songs hätten ihn förmlich umgehauen, begründete das Jury-Mitglied Bob Rock seine Entscheidung.

Avatar_shz von dpa

21. September 2019, 19:33 Uhr

In diesem Jahr waren sechs Kandidaten aus fünf Ländern für den Wettbewerb nominiert. Es gab so viele Bewerber wie nie zuvor, wie Pressesprecher Frehn Hawel im Vorfeld mitteilte. Neben der Siegerin gingen Celeste und Drahla, beide aus Großbritannien, Feng Suave aus den Niederlanden, Moyka aus Norwegen und The Hormones aus China ins Rennen.

Die Jury war mit den Musikerinnen Kate Nash und Peaches, dem «Beatsteaks»-Sänger Arnim Teutoburg-Weiß, der australischen Moderatorin Zan Rowe und den beiden Musikproduzenten Bob Rock und Tony Visconti hochkarätig besetzt. Neben den Auftritten der Nominierten sorgte der irische Songwriter Dermot Kennedy für Stimmung. Auch die Jury gab gemeinsam mit dem Kaiser Quartett einen Song zum Besten: «Moonage Daydream» von David Bowie.