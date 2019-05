Kultur : «Altonale» verwandelt Hamburger Stadtteil in große Bühne

Die «Altonale», Norddeutschlands größtes Kultur- und Stadtteilfest, lockt vom 31. Mai bis zum 16. Juni wieder nach Hamburg-Altona. Mehr als 200 kostenlose Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Musik, Tanz und Kunst stehen auf dem Programm, teilten die Veranstalter mit. So wird der Stadtteil wieder in eine Galerie verwandelt, wenn mehr als 50 Künstler ihre Arbeiten in den Schaufenstern der umliegenden Geschäfte ausstellen.

von dpa

29. Mai 2019, 07:34 Uhr

Passend zum diesjährigen Motto «Reichtum» laden HausDrei, der Verein Foodsharing, die Hamburger Tafel und Hinz & Kunzt am Sonntag (2. Juni) zu einem gemeinsamen Essen an einer langen Tafel, das aus überschüssigen Lebensmitteln zubereitet wird.

Beim internationalen Festival der Straßenkünste «Stamp» am Abschlusswochenende (14.-16. Juni) zeigen Künstler aus aller Welt an sieben Spielorten ihr Können aus den Bereichen Straßentheater, Paradenkunst, Musik, HipHop und Urban Art.