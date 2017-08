Fußball : Altona 93 trotzt West Ham Remis ab

Fußball-Regionalligist Altona 83 hat nur knapp einen Überraschungserfolg gegen den englischen Premier-League-Club West Ham United verpasst. Die Hamburger trennten sich am Dienstagabend in einem Testspiel von dem Erstligisten 3:3 (2:1). Knapp 5000 Fans in der 1908 erbauten Adolf-Jäger-Kampfbahn waren begeistert.