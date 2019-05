Fußball : Altona 93 kehrt in die Fußball-Regionalliga Nord zurück

Altona 93 hat die direkte Rückkehr in die Fußball-Regionalliga Nord geschafft. Der Hamburger Meister erreichte am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde gegen den Heider SV ein 1:1 (0:1). Vor 3485 Zuschauern in der Adolf-Jäger-Kampfbahn erzielte Joe Mittelbach am Sonntag kurz vor der Pause die Führung für die Gäste, später glich Kapitän Marco Schultz aus.

von dpa

26. Mai 2019, 17:06 Uhr

Im abschließenden Spiel der Aufstiegsrunde trifft der Heider SV am Mittwoch (19.30 Uhr) auf den Bremer SV und hat die Chance, die Serie auszubauen: Bislang schaffte in jeder der sechs Aufstiegsrunden der Vertreter aus Schleswig-Holstein den Sprung in die Regionalliga. Dazu reicht den Dithmarschern ein Unentschieden.