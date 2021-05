Schiffbau : Altmaier: Vorgehen gegen unfaire Werftkonkurrenz aus Fernost

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will auf EU-Ebene gegen die fernöstliche Konkurrenz im Schiffbau vorgehen.

Rostock | „Wir haben außerhalb von Europa zum Teil eine Wettbewerbssituation, die das Reagieren der Europäischen Union notwendig macht“, sagte Altmaier am Montag in Rostock zum Auftakt der 12. Nationalen Maritimen Konferenz. „Es gibt Länder, die in sehr eindeutiger und manchmal auch aggressiver Form versuchen, Teile des zivilen Schiffbaus zu monopolisieren oder...

