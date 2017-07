G20 : Alternativgipfel von G20-Kritikern startet in Hamburg

Kurz vor dem Treffen der führenden Wirtschaftsmächte G20 in Hamburg diskutieren ab heute erst einmal deren Kritiker. Ein breites Bündnis aus rund 75 Initiativen will beim Gipfel der globalen Solidarität zwei Tage lang Alternativen zur aktuellen G20-Politik aufzeigen. In der Kulturfabrik Kampnagel sind zahlreiche Workshops und Podiumsdiskussionen zu Problemen wie Armut, Flucht, Naturzerstörung, Rassismus und Frauenfeindlichkeit geplant. Bis zu 1500 Teilnehmer werden erwartet. Dem Bündnis gehören unter anderem das globalisierungskritische Netzwerk Attac, die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung, die Interventionistische Linke und der Flüchtlingsrat an. Am Freitag und Samstag treffen sich dann die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer sowie EU-Vertreter zum G20-Gipfel in den Hamburger Messehallen.

erstellt am 05.Jul.2017 | 03:00 Uhr