Verkehr : Alter Elbtunnel für Autos gesperrt

Der Alte Elbtunnel ist vom heutigen Montag an für Autos gesperrt. Um 6.00 Uhr beginnt die Hamburg Port Authority (HPA) mit der Sanierung der maroden Weströhre des mehr als 100 Jahre alten Denkmals. Gleichzeitig werde die Ende April wiedereröffnete Oströhre nur noch für Fußgänger und Radfahrer freigegeben, teilte die HPA mit. Die Fahrbahn in der frisch sanierten Oströhre kann dann ganztägig in beide Richtungen mit dem Fahrrad genutzt werden. Auch ohne Autoverkehr im Tunnel werden die historischen Lastenaufzüge wochentags von 6 bis 20 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr in Betrieb bleiben.

von dpa

03. Juni 2019, 02:51 Uhr

Wie die Wirtschaftsbehörde bestätigte, soll der Alte Elbtunnel generell autofrei bleiben. Nur Polizei und Feuerwehr dürfen im Einsatz weiter den Tunnel benutzen. SPD und Grüne in der Bürgerschaft hatten den Senat im vergangenen Sommer aufgefordert zu prüfen, ob der Tunnel autofrei werden kann. Der 1911 eröffnete St. Pauli Elbtunnel ist ein wichtiger Verkehrsweg im Hamburger Hafen. Jährlich nutzen mehr als eine Million Fußgänger und 300 000 Radfahrer den Tunnel. Autos durften bisher nur wochentags gegen Gebühr durch die historische Elbquerung fahren.