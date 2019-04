Verkehr : Alter Elbtunnel bald nur noch für Fußgänger und Radfahrer

Der Alte Elbtunnel in Hamburg soll schon ab Sommer autofrei werden. So steht es in einem Schreiben von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) an die Bürgerschaft, wie NDR 90,3 berichtet. Nur Polizei und Feuerwehr dürften dann im Einsatz weiter den Tunnel benutzen. SPD und Grüne in der Bürgerschaft hatten den Senat im vergangenen Sommer dazu aufgefordert, zu prüfen, ob der Tunnel autofrei werden kann.

von dpa

27. April 2019, 10:15 Uhr

Am Freitag war die Oströhre des Alten Elbtunnels nach mehr als achtjähriger Sanierung wiedereröffnet worden. Anfang Juni soll die Sanierung der maroden Weströhre beginnen - und damit die Sperrung für den Kfz-Durchgangsverkehr. Der Zeitpunkt jetzt mache Sinn, sagt Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. So würde die neue Röhre nicht den Autoabgasen ausgesetzt.

Jährlich nutzen mehr als eine Million Fußgänger und 300 000 Radfahrer den Tunnel. Autos dürfen bisher nur wochentags gegen Gebühr durch die historische Elbquerung fahren.