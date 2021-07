Brauchtum : Alsterschwäne haben Nachwuchs: Vater hofft auf gutes Wetter

Erst musste der Hamburger Schwanenvater Olaf Nieß länger als üblich auf die Küken der Alsterschwäne warten. Nun hofft er, dass das Wetter es dem flauschigen Nachwuchs nicht zu schwer macht. Dafür müsste es eine ganz bestimmte Zeit lang warm und nicht zu feucht sein.

Hamburg | Hamburgs Alsterschwäne haben endlich Nachwuchs bekommen. „Wir sind im Moment so bei zehn Küken. Aber da ist noch ein bisschen was offen“, sagte Schwanenvater Olaf Nieß der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das seien dennoch weniger Tiere als zunächst gedacht. Woran das liegt, konnte der Tier-Experte nicht sagen. Er hoffe nun auf gutes, nicht allzu ...

