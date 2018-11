Tiere : Alsterschwäne beziehen Winterquartier in Eppendorf

Für Hamburgs Alsterschwäne heißt es heute wieder Quartierwechsel. Schwanenvater Olaf Nieß will seine Schützlinge vom Boot aus auf der Alster einfangen und zum Eppendorfer Mühlenteich, dem Stammquartier zum Überwintern, bringen. «Dieses Jahr sind wir etwas später dran als sonst», hatte der Pflegevater schon mitgeteilt. Grund sei die warme Witterung gewesen. Der Mühlenteich kann bei kalter Witterung durch Pumpen eisfrei gehalten werden. Von April nächsten Jahres an sollen die 120 Tiere dann in ihre angestammten Reviere zurückkehren.

von dpa

20. November 2018, 13:04 Uhr

Die ersten Hamburger Alsterschwäne sind in ihr alljährliches Winterquartier umgesiedelt worden. Zahlreiche Passanten verfolgten am Dienstag, wie Schwanenvater Olaf Nieß mit mehreren Helfern rund 40 seiner Schützlinge an der Rathausschleuse in Boote verfrachtete, um sie zum Eppendorfer Mühlenteich zu fahren. Das Gewässer kann durch Pumpen den ganzen Winter über eisfrei gehalten werden. Weitere Schwäne sind derzeit noch auf der Alster und werden den Angaben zufolge nach und nach eingesammelt. Aufgrund der warmen Witterung holt Nieß die rund 120 Schwäne in diesem Jahr später als gewöhnlich aus ihrem Sommerquartier ab. Im April sollen die Tiere dann in die Innenstadt zurückkehren.