Hockey : Alsters Hockey-Teams gewinnen topbesetztes Turnier

Die Hallenhockey-Teams des Clubs an der Alster haben eine Woche vor Beginn der Bundesliga ein stark besetztes Turnier in eigener Halle gewonnen. Die Männer besiegten im Finale den Hamburger Polo Club mit 6:2 (1:1). Die Frauen setzten sich ebenfalls mit 6:2 (2:1) gegen den HTHC Hamburg durch. «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung gewesen», sagte Trainer Joachim Mahn, der für die Hallensaison wieder die Verantwortung für die Alster-Männer übernommen hat. Der deutsche Meister UHC Hamburg kam nur auf den fünften Rang.

von dpa

25. November 2018, 15:26 Uhr

Alsters Frauen-Coach Jens George sagte: «Das Turnier dient dazu einzuschätzen, wo man steht. Wir schauen da nur auf uns und gucken, was wir verbessern können. Was die neue Saison angeht, zählen wir sicher wieder zu den Favoriten.»

Der UHC belegte lediglich Rang sieben von acht Mannschaften. Allerdings verzichtete Trainer Claas Henkel auf sieben Nationalspielerinnen. Auch in den Punktspielen will er eine überwiegend junge Mannschaft aufs Feld schicken, in der Olympiateilnehmerin Kristina Hillmann ihr Comeback feiern wird.