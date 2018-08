Hockey : Alsters Hockey-Herren belegen bei Turnier zweiten Platz

von dpa

12. August 2018, 15:49 Uhr

Das niederländische Herren-Team HOC Gazellen Combinatie hat das internationale Hockey-Turnier in Hamburg gewonnen. Die Gäste kamen in den Partien gegen den Club an der Alster Hamburg (4:2), Harvestehuder THC Hamburg (4:0) und Uhlenhorster HC Hamburg (6:3) jeweils zu Siegen. Rang zwei belegte Gastgeber Alster nach Erfolgen gegen den HTHC (4:2) und HC Bloemendaal (4:2). Der HTHC wurde nach dem 3:3 gegen Bloemendaal Vierter. Der UHC, der allerdings nur zwei Partien bestritt, blieb als Letzter hingegen ohne Punkt.