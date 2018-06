Hockey : Alsters Damen holen ersten Feldhockey-Meistertitel

Die Damen vom Club an der Alster Hamburg haben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Feldhockey-Meisterschaft gewonnen und damit nach dem Sieg bei der Hallen-DM im Februar das Meister-Double komplett gemacht. Die Hanseatinnen setzten sich am Sonntag im Endspiel in Krefeld mit 3:1 (0:1) gegen den Lokalrivalen Uhlenhorster HC durch.

von dpa

10. Juni 2018, 13:51 Uhr

Carlotta Sippel (47. Minute) und Marie Jeltsch (56.) sorgten in der Schlussphase für den Sieg. Zuvor hatte Nationalspielerin Janne Müller-Wieland (18.) den Meister der vergangenen drei Jahre bei dessen zehnter Finalteilnahme in Serie in Führung gebracht. Nationalspielerin Viktoria Huse (43.) glich für Alster aus.