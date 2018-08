Hockey : Alster-Coach Jens George vor Saisonstart optimistisch

Eine Woche nach dem Start der Bundesliga der Hockey-Männer beginnt auch für die Hamburger Frauen-Teams die neue Saison. Dabei muss Meister Club an der Alster gleich zum Auftakt am Samstag (13.00 Uhr) beim letztjährigen Finalgegner und Stadtrivalen Uhlenhorster HC antreten.

von dpa

30. August 2018, 12:13 Uhr

Alster-Coach Jens George sagte: «Für mich beginnt eine neue Saison. Das andere ist Vergangenheit. Wir wollen nichts verteidigen, wir wollen etwas gewinnen. Und ich bin da optimistisch.» Die Frauen des Harvestehuder HTC kämpfen derweil in ihrem ersten Spiel am Samstag (16.00 Uhr) beim Bremer HC um Punkte.

Am Sonntag steht dann schon der zweite Spieltag an. Während der UHC in Bremen antritt (14.00 Uhr), empfängt der Club an der Alster zeitgleich den HTHC.