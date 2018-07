Leute : Als Otto «Schnauze» rief: Weil Udo mit Getrommel nervte

von dpa

21. Juli 2018, 11:09 Uhr

Der Film- und Fernsehkomiker Otto Waalkes hat in den 70er Jahren in der gemeinsam Künstler-WG Marotten seiner prominenten Mitbewohner erlebt. Der «Ottifanten»-Erfinder und Kult-Klamauker sagte dem «Hamburger Abendblatt» (Samstag), Udo Lindenberg habe damals häufig nachts um 4.00 Uhr noch das dringende Bedürfnis verspürt, Schlagzeug zu spielen. Und auch Marius Müller-Westernhagen habe noch ein wenig Musik gemacht. Waalkes habe dann lautstark Ruhe eingefordert und «Schnauze» gerufen, sagte Waalkes, der am Sonntag 70 Jahre alt wird. In seinen Geburtstag reinfeiern will Otto an diesem Samstag mit Freunden und Verwandten in der Rüstkammer des Ostfriesischen Landesmuseums in Emden.