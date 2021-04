Gesundheit : Alle Lehrer in Hamburg zum Impfen aufgerufen

Grund- und Sonderschullehrer können sich in Hamburg bereits seit Längerem gegen Corona impfen lassen. Ihren Kollegen an den weiterführenden Schulen war das bislang nicht möglich. Bis jetzt.

Hamburg | Als erste Angehörige der sogenannten Priorisierungsgruppe 3 sind in Hamburg nun auch die Beschäftigten der weiterführenden Schulen und aus dem Bereich Jugendhilfe zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Montag mit. Bisher konnten sich nur Lehrer und Beschäftigte an den Grund- und Sonderschulen gegen Corona impfen lass...

