Freizeit : Alkoholverbot im Stadtpark: Zweite Nacht in Folge ruhig

Infolge des seit Freitag geltenden Alkoholverbots ist es im Hamburger Stadtpark die zweite Nacht in Folge ruhig geblieben.

Hamburg | „In der Spitze waren am Samstagabend etwa 1000 Menschen da“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Darunter seien hauptsächlich Familien gewesen. Um 21.00 Uhr hätten die meisten den Park verlassen. Nur vereinzelt habe die Polizei Gruppen auflösen müssen. Gegen 23.00 Uhr seien noch etwa 150 Menschen in der Grünanlage in Winterhude gewesen. Im ...

