Unfälle : Alkoholfahrt und Unfall mit Kind im Auto

von dpa

26. August 2018, 12:08 Uhr

Ein 38 Jahre alter Mann aus Hamburg hat alkoholisiert mit seinem Auto in Hessen einen Verkehrsunfall verursacht. Mit seinem Kind an Bord sei der Mann am Sonntagmorgen auf der Autobahn 7 am Kirchheimer Dreieck ungebremst auf ein Fahrzeug vor ihm aufgefahren, berichtete die Polizei. Die 52 Jahre alte Fahrerin und der 26-jährige Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Der 38-Jährige und seine sieben Jahre alte Tochter blieben unverletzt. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann 1,1 Promille intus hatte. Er habe angegeben, er sei während der Fahrt wohl eingeschlafen. Die Polizei behielt seinen Führerschein ein.