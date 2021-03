Fußball : Aleksandar Ignjovski bis 2023 bei Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Aleksandar Ignjovski verlängert.

Kiel | Wie der Club am Mittwoch mitteilte bleibt der 30-jährige Mittelfeldmann bis zum 30. Juni 2023 bei den „Störchen“. „Mit Aleksandar Ignjovski haben wir einen zweikampfstarken und flexibel einsetzbaren Defensiv-Allrounder in unseren Reihen, der dazu auch menschlich sehr gut zu uns passt“, sagte der Kieler Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. In der laufen...

