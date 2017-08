Fußball : Albin Ekdal im Kader der schwedischen Nationalmannschaft

Albin Ekdal steht im Kader der schwedischen Nationalmannschaft für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Wie der nationale Fußballverband der Skandinavier am Donnerstag mitteilte, berief Nationaltrainer Jan Olof Andersson den Mittelfeldmann des Hamburger SV für die Auswärtsspiele gegen Bulgarien am 31. August und Weißrussland am 3. September.