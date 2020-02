Gesundheit : Akademische Ausbildung von Hebammen bald flächendeckend

Avatar_shz von dpa

29. Februar 2020, 10:13 Uhr

Die Akademisierung der Hebammenausbildung im Norden kommt voran. An der Universität Lübeck wird bereits seit 2017 ein Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft angeboten. Damit sei die Hochschule bundesweite Vorreiterin gewesen, sagte die stellvertretende Leiterin des Studienganges, Evelyn Lesta. Zum Wintersemester 2020/2021 werden auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg entsprechende Studiengänge den Lehrbetrieb aufnehmen. Die Bundesregierung hatte im Herbst 2019 die Reform der Hebammenausbildung beschlossen, die von Ende 2020 an für die Geburtshelferinnen ein Hochschulstudium vorschreibt.