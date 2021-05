Arbeit : Airbus-Umbau: Beschäftigte stellen sich auf Konflikt ein

Wegen des geplanten Konzernumbaus beim Flugzeugbauer Airbus stellen sich IG Metall und Belegschaft auf einen langwierigen Konflikt ein.

Hamburg | „Wir müssen langen Atem haben“, sagte der Konzernbetriebsratsvorsitzende Holger Junge am Dienstag bei einer Betriebsversammlung in Hamburg-Finkenwerder. „Wir müssen den Protest so organisieren, dass wir den Arbeitgeber dazu zwingen, dass er dieses Thema vom Tisch nimmt. Nur so können wir es hinkriegen, dass wir unsere Arbeitsplätze sichern“, sagte Jun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.